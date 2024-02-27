Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 28 Şubat 2024 Çarşamba günü Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe, Başiskele, İzmit, Körfez, Derince, Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|57052
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KURTYERI, KURTYERİ
|GİZEM SK., KANALBOYU SK., KUMCAĞIZ CD., ORHAN SK., SİNEM SK.
|28.02.2024
|09:00
|15:30
|57073
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE
|AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57177
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ
|1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KUZU, KUZU SK., NESE, NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57219
|KOCAELİ
|İZMİT
|BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER
|EKİN SK., EROL, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57262
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|28.02.2024
|09:00
|12:00
|57264
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UYGAR SK., UZUNOGLU, YEL SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57268
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|AYHAN SK., ÇENEDERE CD., DİLAVER DENİZ SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, GÖKDUMAN SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., KAPLAN SK., SERDAR SK., UNCU SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57270
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA, YENİKENT
|ÇOBAN SK., EMEK SK., GÜVENLI, NATO CD., OLGUN SK., REİS SK., SELÇUK SK., SEMİZ SK., TEMİZEL SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57274
|KOCAELİ
|DERİNCE
|BULDUK, TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|57286
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|17 AĞUSTOS, AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKIF, HACI AKİF, ŞİRİNYALI
|BAĞDATLI CD., BAĞLAR İÇİ CD., BENT SK., BİNBİR ÇİÇEK SK., D-100 KARAYOLU CD., DAR SK., DERELER, DERELER SK., DİKÇE SK., GÜLÜZAR SK., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., HIZIR SK., İDRİS ÇINAR SK., İKİZ SK., İPEKYOLU SK., KAMIŞLI SK., KANDAK SK., KEMHANE CD., KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MİTHAT ERSOY CD., MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SERPİL GÜL SK., SON BUSE, SON BUSE SK., SÜMER, SÜSLÜ SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUPINAR SK., VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YAMANLAR SK., YEŞİLPINAR CD., YUKARI
|28.02.2024
|10:00
|16:00
|57287
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, KARABAŞ, SANAYİ, TEPECİK, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, VELİAHMET
|ADİL ÇELİK SK., AKİF DÜZEN SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BODUR SK., CAYMAZ SK., CUMHURİYET CD., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., FAHRİ SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GEBEŞOĞLU SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN ÇELİK SK., HATIRA SK., IBRAHIM TASÖREN, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İSKEÇE SK., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALYON SK., KANDİL SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MUSA KAZIM CD., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZKANLI SK., ÖZSU SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SÜLEYMAN TANER SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., UZUNER SK.
Kaynak: Haber Merkezi
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