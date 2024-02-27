Mustafa Gürsel: Her maçımız final

“GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR”

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Mustafa Gürsel, “Basın toplantısında da söyledim. Sonuç ne olursa olsun görüşlerimiz değişmeyecek. Bakış açımız öncelikle oyun kültürünü oturtmak ve oyunu geliştirmek zorundayız. Bunu gerçekleştirirsek olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Oyun anlamında geliştirmemiz gereken konular var. Sahadaki duruşlarımız, ikinci topları kazanmamız, temaslı oyunlar gibi olayları geliştirmemiz lazım”

“HEPİMİZİN İSTEĞİ İLK İKİDEN ÇIKMAK”

Deneyimli teknik adam devamında, “Keçiörengücü gündüz bir buçukta, alışık olmadığımız bir saatte oynandı. Ancak böyle goller yemememiz lazım. Doğru durum tespiti yapıp gelişim için ne gerekiyorsa bunlarla ilgilenmemiz lazım. Final haftalarına giriyoruz. Hepimizin isteği ilk ikiden çıkmak. Buralarda oynayabilecek oyun kalitesine ulaşmamız lazım. Sonuçtan ziyade yolu iyi kurgulamamız gerekiyor. Hangi sahada olursa olsun oynayacağımız her maç final” dedi.

“HER OYUNCUMUZ ÖNEMLİ”

Erzurum’da sahaya en iyi kadroyla çıkmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Mustafa Gürsel, “Fofana’nın sakatlanması şanssızlık. Mücadele etmeden boş alanda ters bastı ve ayak tarak kemiğini kırdı. Yusuf da inşallah bizimle birlikte çalışmalara başlayacak. Vukovic cezalı, Burak ise dönüyor. Bunlar futbolun içinde her zaman olacaktır. Biz 11 kişiden oluşmuyoruz. Diğer arkadaşlarımız ile de bu eksikleri çözeceğiz. Her oyuncumuz bizim için önemli. En doğru kadroyu Erzurum’da sahaya süreceğiz”

Gürsel açıklamalarının son bölümünde ise, “Değişimler olabilir. Tüm oyuncularımızla takımız. Davit de bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Kendisi son maçını 2 Aralık’ta oynamış ve bir aydır izin yapmış. Giorgi de aynı durumda. Yoksa ikisi de kaliteli oyuncular. Onları en hazır halde sahaya atmamız lazım. Kouakou baktığımızda onlardan daha hazır. Bundan sonraki süreçte hepsinden faydalanacağız. Adım adım günler geçtikçe bu takım daha iyi olacak. Bütün inancımız bu şekilde. Daha önce de başardık, şimdi de başaracağız. Erzurum ekibinin transfer yasağından sonra uzun süredir beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Birbirine kenetlenmiş, arkadaşlığı gelişmiş bir takım. Zor bir deplasman bizi bekliyor” dedi.