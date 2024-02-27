Mesut Can: Herkes taşın altına elini koymalı

“İSTEMEDİĞİMİZ BİR OYUN OYNADIK”
Genç futbolcu açıklamasında, “Mutlak galibiyet için gittiğimiz Keçiörengücü maçında beklemediğimiz ve istemediğimiz bir oyun oynadık. İşler pek bizim istediğimiz gibi gitmedi. İnşallah Erzurum maçında galibiyet serisine başlar düşüşü geride bırakırız. Biz profesyonel bir iş yapıyoruz ve kendimizi sürekli hazır tutmak, görev geldiğinde de en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Ben de kendimi hazır tutuyorum ve formayı aldığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”
“HEP BERABER ÇÖZÜM ARIYORUZ”
Mesut Can devamında, “Ligin bitmesine 10 final maçı daha var ve her şey bizim elimizde. Kısacası bizim ne yaptığımız daha önemli. Göztepe de sahamıza gelecek. 10’da 10 uzak değil. Bunu başarırsak Süper Lig’e çıkarız. Aslında içeride hiçbir sıkıntı yok. Biz futbolcular ve teknik ekibimiz bir çözüm arıyoruz. Bu çözümü de bulacağımıza inanıyorum. Bu saatten sonra herkes elini taşın altına koymak zorunda” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Basiskele41 - Her şeyi yapın bize hayal satmayın siz iki maç üst üste kazanamazsınız yenildiğimiz takımlara bir bakın yeter
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.