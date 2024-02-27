Reyon fiyatı 50, kasa fiyatı 52, kartla ödeme 55 lira

İki katlı olan mağazanın alt katından üç adet iplik aldığını söyleyen vatandaş, “İpliklerin reyondaki fiyatı 50 liraydı. Kasaya geldiğimde 52 lira olduğunu söylediler. İpliklerin reyonda fiyatının 50 lira olduğunu söylediğimde ise bana bunlar 52 lira dendi. Bende tamam o zaman ödeyeyim dedim. Kartla ödeme yapmak isteyince bu kez kartla 55 lira olur denildi. Bunun yasal olmadığını söyleyerek almadım. Yani reyon fiyatı ayrı, kasa fiyatı ayrı kartla ödeme ayrı. Bu nasıl bir esnaflık. Böyle ticaret mi olur? Buna kim dur diyecek? Yetkililerin bu tür iş yerlerini denetlemelerini ve gerekli cezai işlemleri yapmalarını istiyoruz” dedi.