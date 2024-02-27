Mustafa Patır, Kemalpaşa Mahallesi’ne muhtar adayı

Bir asırdır aynı mahallede yaşayan Patır ailesinin temsilcisi, kendisi de doğduğundan beri aynı mahallede yaşayan Mustafa patır, “Hizmette devrim, mahallede yenilik. Çözüm odaklı halk dostu muhtar” sloganıyla adaylığını duyurdu. İzmit’te üç nesildir ailesinin ticaretle uğraştığını belirten, kendisini de ‘ emekli tüccar’ olarak tanımlayan Mustafa Patır, evli ve 3 çocuk babası.

Kemalpaşa Muhtar adayı Mustafa Patır’ın aza heyetinde mahalle sakinlerinin de yakından tanıdığı Numan Kurtulmuş, Olca Ustaoğlu, Önder Özdemir, Murat Yumrukçağlar, Gülay Erözer, Zeynep Turgay, Halide Ulusoy ve Şenol Demirel gibi isimler yer alıyor.