Şelale Evleri’nde aydınlatma problemi

Bir insanın bu yolu kullanarak yaya bir şekilde evine gitmesinin neredeyse imkansız olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Bu yolda kaldırım ve ışıkların olmaması sık sık kazaların olmasına neden oluyor. Bu konuda ilgili kurumları defalarca uyarıda bulunduk ama hiç kimse ilgilenmedi. Yıllardır aynı sıkıntıyı yaşamak gerçekten bu bölgede yaşayan Şelale Evleri ve diğer site sakinlerini artık canlarından bezdirdi. Hele bölgede bulunan alt geçitten geçmek hepimiz için korku nedeni oldu. Yaşadığımız bu sıkıntının çözülmesini ve artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.