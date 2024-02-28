BİM’de satılan tavuklar neden morarmış ve sulanmış?

. Bu şekilde bu tavukların satılmaması gerektiğini söyleyen vatandaş, “İnsan sağlığı bu kadar hiçe sayılmamalı. Son kullanma tarihleri yaklaşmış ve artık yenmeyecek hale gelen tavukların satışı devam ediyor. Tavuklar sulanmış ve morarmaya başlamış. Bu şekilde tavuk satılmamalı. Bu konuda kimse denetim yapmıyor mu? İlgili kurumların sesimizi duymasını ve denetimleri yapmasını istiyoruz” dedi.