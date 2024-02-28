Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden H.E. (58) idaresindeki 34 JH 3991 plakalı konteyner yüklü tır bağlantı yolu girişinde bariyerlere çarparak devrildi. Tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.