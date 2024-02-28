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28 Şub 2024 - 08:38- Asayiş G:

Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu bağlantı yolunda bariyerlerin üzerine devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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Kaza, TEM Otoyolu Dilovası gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden H.E. (58) idaresindeki 34 JH 3991 plakalı konteyner yüklü tır bağlantı yolu girişinde bariyerlere çarparak devrildi. Tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

# Devrilen Tır, Kaza, Kocaeli, polis, Gebze, İstanbul

28 Şub 2024 - 08:38 AA Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş --- Okunma

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