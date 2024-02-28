Kredi kartı kullananlar dikkat: 1500 liraya çıkarıldı! Geri alınabilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

KART AİDATLARI CAN SIKIYOR

Öte yandan bankaların müşterilerinden yıllık kredi kartı kullanımları kapsamında aldığı aidat ücretleri ise can sıkmaya başladı. Şu anda yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 TL ile 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği belirtiliyor.

Peki kredi kartlarına taksit sınırlaması olmayacak mı? Vatandaşlar fahiş gördüğü kart aidat ücretlerini geri alabilir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'KREDİ KARTI FAİZLERİ ARTIRILMADI’

“Merkez Bankası almış olduğu sıkılaşma önlemlerine karşın sıkı para politikası uygulamaya başladı. Son 4 dönemdir faizlerin artmasına rağmen kredi kartı akdi faizleri ve nakit çekim faizleri artırılmadı.

Son 4 dönemdir kredi kartı akdi faizleri ve gecikme faiz oranları, üye iş yerlerinin pos cihazı faiz oranı değişmedi. Vatandaşlarımızın kredi kartı kullanımına bir sınırlama getirilmedi.

FAHİŞ KREDİ KARTI AİDATLARINI GERİ ALABİLİR Mİ?

Son dönemde kredi kartı kullanımı arttığı için kredi kartı aidatları da arttı. Burada dava yolu ile birlikte kredi kartı aidatlarının geri alınması mümkün. Kredi kartı kullanımı olarak komisyon alınıyor, gecikme olursa gecikme faizi alınıyor burada aslında bankaların bir karı var. Kredi kartı kullanım bedelleri dava yolu ile geri alınabiliyor ya da banka ile anlaşmak suretiyle bu tutarlar ödenmeyebiliyor. O yüzden vatandaşlar eğer bu tutarları fahiş görüyorsa dava açıp geri alma yoluna gidebilirler.

TAKSİT SINIRLAMASI OLMAYACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde kredi kartı ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. OVP’ye uygun olarak kurala dayalı, öngörülebilir bir politika yapıldığını, seçim sonrasında ise aynı şekilde bir uygulama yapılmaya devam edileceğini belirtti.

Yeni Merkez Bankası Başkanı yaptığı son toplantısında kredi kartlarına ilişkin ‘bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz’ dedi. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi ile birlikte yeni bir düzenleme bekleniyor. Asgari tutarların artırılması, limitlerin düşürülmesi, gecikme faiz oranlarının artırılıp azaltılması, taksit sınırlaması ile birlikte piyasada sterilizasyon araçları kullanılarak sıkı para politikası uygulanmaya devam edecek. Kredi kartı faizlerinin artırılmasını öngörmüyoruz.

Bu kapsamda değerlendirecek olursak en fazla yapılabilecek husus kredi kartı taksitlerinin azaltılması olabilir. Kredi kartı taksitleri bazı sektörlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Lokanta ve hizmet sektörüne kredi kartı sınırlaması veya enflasyona sebebiyet veren sektörlere yönelik harcamalarda taksit sınırlaması getirilirse sıkı para politikası amacına uygun bir şekilde uygulanacaktır.

Kredi kartı taksit sınırlaması şu anda seçeneklerden birisi, zaten daha öncesinde kuyumculuk, beyaz eşya sektöründe kredi kartı taksit sınırlaması getirilmişti. Yine aynı uygulama benzer sektörlerde yapılabilir diye düşünüyorum.”

Kaynak: Milliyet