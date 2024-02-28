Gram altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi?

Rekor üzerine rekor kırıyor. Her geçen gün rakamlar artıyor. Altında fiyatlar yükseliyor. Pazartesi günü gram altın 2 bin 122 liradan satılırken, salı günkü fiyatı ise 2 bin 125 liraya kadar çıktı.

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Özellikle gram altın rekor seviyede. Peki, bu yükseliş devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

Rekor üzerine rekor kırıyor. Her geçen gün rakamlar artıyor. Altında fiyatlar yükseliyor. Pazartesi günü gram altın 2 bin 122 liradan satılırken, salı günkü fiyatı ise 2 bin 125 liraya kadar çıktı.

Peki, yatırım için altını tercih edenler ne yapmalı? Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kısa vadeli alımları çok tavsiye etmiyoruz. Örneğin şimdi aldınız, 1 ay sonra sattınız sürpriz olabilir. Orta ve uzun vadede altın alınması doğru olur" diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün yatırımcılara bir de tavsiyesi var:

"Bir portföy oluşturacaksanız küçük veya büyük bunun yüzde 40'ı altın olabilir. Yüzde 10'u belki döviz veya eurobond olabilir. Yüzde 30'u hisse senedi. O da aracı kurumların uzmanlarına sormak suretiyle bir portföy oluşturulabilir."

Kaynak: CNN TÜRK