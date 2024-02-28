Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Magazin

Ünlü oyuncuya uzaklaştırma şoku! Yanına yaklaşamayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Piyanist İklim Tamkan, eski erkek arkadaşı ünlü oyuncu Fırat Tanış tarafından psikolojik şiddet, tehdit ve takibe maruz kaldığını söyleyerek, Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Ünlü oyuncuya uzaklaştırma şoku! Yanına yaklaşamayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bülent Cankurt'un haberinde yer alan bilgilere göre, ünlü piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu.

Tamkan, Tanış’ın kendisine psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip yapıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklamalarda bulunan Tamkan, “İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurmuş oldu. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görürken, bu zincirin sessiz bir halkası olmayı ise reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HAMİLE OLDUĞUM İÇİN KÖTÜ DAVRANMAYA BAŞLADI”

Çift arasındaki ilişkinin bitmesine Tanış'ın Tamkan'a uyguladığı psikolojik şiddetin neden olduğu belirtilirken iddialara göre, yaklaşık 4-5 ay önce Tamkan, Tanış'ta hamile olduğunu söyledi. Hamilelik açıklamasından sonra Tanış, Tamkan'a kötü davranmaya, psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Tamkan duruma dayanamayarak iddiaya göre bebeğini aldırdı ve ilişkiyi bitirdi.

TAMKAN’IN AÇIKLAMASI ŞU ŞÖYLE:

“Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için “yanlış bir seçimdi” deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

“BOYUN EĞMEYİ REDDEDİYORUM”

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

“HİÇ KORKMUYORUM”

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum.

Kamuoyuna saygıyla.

 

Kaynak: YeniÇağ

# HER, sosyal

28 Şub 2024 - 09:26 Kocaeli- Magazin --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.314.252 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen ünlü sanatçı, seyircilerle tartıştı mask
Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen ünlü sanatçı, seyircilerle tartıştı
Survivor All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Oyun alanında kaos mask
Survivor All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Oyun alanında kaos
Osmanlı Hanedanı düğün yaptı Şevki Yılmaz şahit oldu mask
Osmanlı Hanedanı düğün yaptı Şevki Yılmaz şahit oldu
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? mask
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor?
Kanserle Mücadele Gönüllüleri eğlendi mask
Kanserle Mücadele Gönüllüleri eğlendi
Kurtlar Vadisi yıllar sonra yeniden başlıyor işte yayınlanacağı kanal mask
Kurtlar Vadisi yıllar sonra yeniden başlıyor işte yayınlanacağı kanal

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL