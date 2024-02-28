Büyükakın’dan yeni İstihdam Akademileri

Kocaeli’nin dört bir yanında 7’den 70’e vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, bir araya geldiği vatandaşların sıcak ilgi ve desteğiyle karşılanıyor. Göreve geldiği günden bu yana şehrin her bir köşesinde hayata geçirdiği hizmet ve eserlerle kentin dinamiklerinin takdirini kazanan Büyükakın, ziyaret ettiği yerlerde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerle ilgili bilgi vermeye devam ediyor.
İSTİHDAM ODAKLI EĞİTİMLER VERİLECEK
USTAM Projesi ile Kocaeli’de istihdama katkı sunduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, yeni dönemde bu projenin kapsamının genişletileceğini ifade etti. Başkan Büyükakın, “USTAM Projesi’nin kapsamını genişleterek, Gastronomi, Moda ve Dil Akademileri, Mesleki Beceri Atölyeleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri ile istihdam odaklı eğitimler sağlayacağız. Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odalarıyla işbirliği içerisinde oluşturacağımız İstihdam Akademileri ile istihdam talebinde olanlarla istihdam etmek isteyenleri birbiriyle buluşturacağımız bir geçiş köprüsü projesi hayata geçireceğiz.” Dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.