İzmit'te göz gözü görmedi, sis etkili oldu

Meteoroloji 28 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Kocaeli genelinde sabah saatlerinde sis ve pus uyarısı yapılmıştı. İzmit’te sabahın erken saatlerinde göz gözü görmedi. Kocaeli’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre en düşük 9 en yüksek 20 derece sıcaklık beklenirken parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.