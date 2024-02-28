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EYDEM yeni hizmet binasına taşındı

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Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle kullanıma açıldı. Yeni modern binasında faaliyetlerini sürdürecek olan EYDEM ailesi açılış dolayısıyla düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi

EYDEM yeni hizmet binasına taşındı mask
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KATILIM YOĞUN OLDU

İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) yeni hizmet binasına taşındı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği EYDEM artık Yenikent Mahallesi, Trafo Sokak, No:101 Korupark Sitesi altındaki yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek. EYDEM’in yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Züleyha Uslu, meclis üyeleri, EYDEM öğretmenleri, kursiyerler ve öğrencilerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

SOSYAL HAYATA KATILIM

Tefrişat düzenlemelerinin tamamlandığı EYDEM, yeni hizmet binası ile birlikte özel çocuklara ve ailelerine artık çok daha iyi şartlarda hizmet verecek. İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hobi kursları düzenlenen EYDEM’de özel çocukların sosyal hayata katılımları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Vatandaşlara psiko-terapi desteğinin de ücretsiz olarak verildiği merkezin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda ilk konuşmayı yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Bu merkezin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ailelerimiz burada, kardeşlerimiz burada. Bu merkezimizi daha güzel şartlarda hizmet versin diye yeni yerine taşıdık. İnşallah burada çocuklarımız çok daha iyi şartlarda eğitim görecek” dedi.

BU ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ

Başkan Aygün, askeri hastane bölgesinde özel bireylere yönelik çok önemli projelerin inşa edileceğini belirterek “Avrupa Birliği’nden destek istediğimiz Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi, konferans ve spor alanlarının projesi hazır. İnşallah İbrahim Bey döneminde bu projelerimiz tamamlanacak. Bu çocuklar bizim çocuklarımız” dedi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Aygün, “2019 yılında halkımıza 41 proje yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzün üstüne çıkarak ilçemize 59 proje kazandırdık. 17 tane daha projemizin projelendirmesi ve yeri hazır” diyerek sözlerini noktaladı.

HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKSINIZ

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de konuşmasında EYDEM’de yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaparak “Yeni binamızın hayırlı, mübarek olmasını diliyorum. Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Biz de inşallah başkanımızın yükselttiği çıtayı hiç düşürmeden daha da iyisini yaparak sizlerle birlikte olacağız” dedi. Programda bir selamlama konuşması yapan AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, “Burada EYDEM’de kardeşlerimizle birlikte olmak duygusal bağ oluşturuyor. Özel çocuklarımıza yaptığımız her türlü hizmeti geleceğimize yaptığımızı düşünüyor ve ailelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından açılışı yapılan EYDEM’de kursiyerler Merve Kaleli, Mustafa Elmuhammed, Abdulkadir Acar, Alperen Aslan, Ferhat Karakaya, Kadir Engin Bayraktar, Vildan Soydaş ve İlknur Demir'in doğum günleri de kutlandı.

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28 Şub 2024 - 09:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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