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- Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,36 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar mask
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Dün 82,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 82,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 428 bin varille beklentilerin üzerinde artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 168 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik de fiyatların düşüşünü destekliyor.

Yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yanı sıra yarınki enflasyon ve tüketici harcamaları verileri bulunuyor.

Analistler, söz konusu makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durdurabilecek ve fiyat baskılarının yeniden artmasına neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aceleleri olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Kızıldeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve OPEC+ ülkelerinin arz kesintilerini uzatacağına yönelik haber akışı, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti açıklarındaki adaya 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde "yakın tehdit" olduğu belirlenen hedeflere "savunma saldırısı" düzenlediklerini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 82,47 ile 82,55 dolar aralığının direnç, 82,29 ile 82,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

# Brent petrol, Fed, ABD, Merkez Bankası, ifade, hafta, Enflasyon

28 Şub 2024 - 09:54 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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