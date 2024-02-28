Öztekin Kaşukçi, Büyükşehir’e geri döndü

ADAY GÖSTERİLMEDİ

AK Parti Derince Belediye Başkan Aday Adayı olan Öztekin Kaşukçi, aday gösterilmedi. Kaşukçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Daire Başkanlığı görevine geri döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Daire Başkanı olarak görev yapan Öztekin Kaşukçi, yerel seçimlerde AK Parti’den Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusu yaptı. Ancak genel merkez, İbrahim Şirin’i aday gösterdi. Öztekin Kaşukçi de böylece Büyükşehir’deki görevine geri döndü. Uzun yılar İŞKUR İl Müdürü olarak da kente hizmet veren Kaşukçi, dün itibariyle daire başkanlığı koltuğuna yeniden oturdu.