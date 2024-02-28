Kocaeli'de bahar havası devam edecek mi?

Türkiye'nin büyük bölümü kış ortasında baharı yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve ılık hava etkili olacak, sıcaklıklar lodosla yüksek değerlerde olacak
Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Marmara'da güneşli yağış yok, sıcaklık artıyor, rüzgar hafif, Edirne ve Balıkesir 19, Çanakkale 18, Sakarya 20, Kocaeli 21 derece.
Kocaeli'nin 5 günlük hava tahmini...
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.