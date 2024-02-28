Antikkapı’da maaşlar 35 bin lira oldu

EK ZAM VERİLDİ
Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından toplu iş sözleşmesinden enflasyon oranında zam alan belediye işçileri aynı zammın kendilerine de yansıtılmasını istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde örgütlü olan sendikalar yaptıkları görüşmelerde ek zam aldı. Belde A.Ş çalışanları yüzde 85 oranında bir zam alırken diğer şirketlerdeki işçilerin maaşlarının yüksek olması nedeniyle zam oranları daha düşük kaldı. TOLEYİS’in örgütlü olduğu Antikkapı’da yapılan ek protokol ile en düşük işçi ücreti 35 bin lira oldu.
SOSYAL HAKLARA DA YANSITILDI
Antikkapı’da çalışan 500 işçiyi ilgilendiren ek protokolAntikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ve TOLEYİS Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Osman Nuri Sarı imzaladı. Yapılan protokolde devam eden sözleşmede enflasyon artı 1.5 puan olan zam oranına yüzde 15 ek zam eklendi. Böylece Antikkapı’da giydirilmiş en düşük ücret 35 bin liraya çıkarıldı. Aynı zam oranı işçilerin sosyal haklarına da yansıtıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.