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Antikkapı’da maaşlar 35 bin lira oldu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketi Antikkap’da çalışan 500 işçiyi ilgilendiren ek zam protokolü ile en düşük işçi ücreti giydirilmiş 35 bin lira oldu. Zam oranı işçilerin sosyal haklarına da yansıtıldı

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Antikkapı’da maaşlar 35 bin lira oldu mask
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EK ZAM VERİLDİ

Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından toplu iş sözleşmesinden enflasyon oranında zam alan belediye işçileri aynı zammın kendilerine de yansıtılmasını istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde örgütlü olan sendikalar yaptıkları görüşmelerde ek zam aldı. Belde A.Ş çalışanları yüzde 85 oranında bir zam alırken diğer şirketlerdeki işçilerin maaşlarının yüksek olması nedeniyle zam oranları daha düşük kaldı. TOLEYİS’in örgütlü olduğu Antikkapı’da yapılan ek protokol ile en düşük işçi ücreti 35 bin lira oldu.

Antikkapı’da maaşlar 35 bin lira oldu

 

SOSYAL HAKLARA DA YANSITILDI

Antikkapı’da çalışan 500 işçiyi ilgilendiren ek protokolAntikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ve TOLEYİS Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Osman Nuri Sarı imzaladı. Yapılan protokolde devam eden sözleşmede enflasyon artı 1.5 puan olan zam oranına yüzde 15 ek zam eklendi. Böylece Antikkapı’da giydirilmiş en düşük ücret 35 bin liraya çıkarıldı. Aynı zam oranı işçilerin sosyal haklarına da yansıtıldı.

# Büyükşehir, işçi, ücret, sosyal, Enflasyon

28 Şub 2024 - 10:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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