Körfez Belediyesi Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Yıldız Kızlar Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası’nda Körfez ilçede eğitim veren 8 ortaokuldan 100’ü aşkın sporcu filede mücadele edecek. Turnuva Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. 2 Hafta sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek törenle Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından kupa ve sporculara da madalyaları verilecek.
Turnuvaya; Atatürk Ortaokulu, İGSAŞ Ortaokulu, Petkim Ortaokulu, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu, Emlak Konut Körfezkent Ortaokulu, Özel Körfezim, Yeşil Vadi Koleji ve Yönder Okulları Ortaokulu voleybol takımları katılıyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.