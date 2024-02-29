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GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ

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GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ

GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖLCÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kadırga Orman İşletme Şefliği 059 ve 064 kodlu yollarda 6+000 Km ve Yuvacık Orman İşletme Şefliği 319 kodlu yollarda Toplam 4+000 Km Üst Yapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/261133

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖLCÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KAVAKLI MAHALLESI SAHIL CADDESI 42 41650 KAVAKLI GÖLCÜK/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2624125292 - 2624125290

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kadırga Orman İşletme Şefliği 059 ve 064 kodlu yollarda 6+000 Km ve Yuvacık Orman İşletme Şefliği 319 kodlu yollarda Toplam 4+000 Km Üst Yapı Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kadırga Orman İşletme Şefliği 059 ve 064 kodlu yollarda 6+000 Km ve Yuvacık Orman İşletme Şefliği 319 kodlu yollarda Toplam 4+000 Km Üst Yapı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kadırga Orman İşletme Şefliği 059 ve 064 kodlu yollarda 6+000 Km ve Yuvacık Orman İşletme Şefliği 319 kodlu yollarda Toplam 4+000 Km Üst Yapı Yapım İşi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V. grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.(Orman yolları dahil.)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği diploması

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

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Basın No ILN01992464

29 Şub 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ
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