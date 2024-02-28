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Adana’da kızını katleden baba cinayeti anlattı

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Adana'da tartıştığı kızı Dilan'ı bıçaklayarak öldüren Turhan Özdemir, emniyetteki ifadesinde bir anlık öfkesine yenildiğini savundu. Özdemir; kızının uyuşturucu kullandığını, bıraktırmak için çaba harcadığını ileri sürdü.

Adana’da kızını katleden baba cinayeti anlattı mask
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldüren ve polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanan Turhan Özdemir'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

OLAY YERİ CİVARINDA YAKALANMIŞTI

Özdemir'in ifadesinde, kızının uyuşturucu kullandığını, bıraktırmak için çok çaba harcadığını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

# polis

28 Şub 2024 - 10:52 Adana- Türkiye --- Okunma

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