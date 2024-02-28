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Dolar/TL güne rekor seviyeden başladı

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Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,18 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Dolar/TL güne rekor seviyeden başladı mask
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Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri süren kademeli yükseliş trendine devam ederken, piyasada veri gündemi takip ediliyor.

Bugün iç veri gündeminde şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ocak ayı nihai dış ticaret istatistikleri yer alıyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin yurtdışı temasları da izleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin 2024 görünümünü, makro politikalarını ve yatırım iklimine ilişkin görüşleri paylaştı. Yılmaz dün İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı'nın yanı sıra Türk iş dünyası ile de görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise G20 toplantılarına katılmak için dün Brezilya'ya gitti.

YILBAŞINDAN BU YANA TL'NİN KAYBI YÜZDE 5,3

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,18 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,3 oldu.

TCMB rezervlerinde yeni yıl ile başlayan düşüş trendi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre, net rezervler geçen hafta 6 milyar dolara yakın geriledi. 22 Aralık'ta 40,09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler, bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17,5 milyar dolar gerilemiş olacak.

BÜYÜME VERİSİ TAHMİNLERİ

Yarın ise içeride büyüme verisi, ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları verisi öne çıkacak. Kişisel tüketim harcamaları verisi ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) para politikasını gevşetmeye ne zaman başlayacağı beklentilerini etkileyeceği için takip eidliyor.

Reuters anketinde geçen yıl son çeyrek için yüzde 3,5 büyüme bekleniyor. Ankette 2023 yılında ekonominin iç talep öncülüğünde yüzde 4,3 büyümesi, 2024 yılında sıkı politikalara geçişin de etkisiyle büyümenin yüzde 2,9'a yavaşlaması bekleniyor.

TCMB geçen hafta enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti. TCMB ayrıca politika faizini mevcut seviyede daha uzun süre tutulacağının sinyalini de verdi.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

TCMB'nin aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı da verdiğini belirten bankacılar faiz indirimi beklentilerindeki değişimleri izleyecekler.

LİKİDİTE FAZLASI AZALIŞTA

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 35 milyar TL seviyesine geriledi. Geçen hafta likidite fazlası 200 milyar TL civarındaydı. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne zorunlu karşılık adımları başta olmak üzere 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti. TCMB son faiz kararında mevcut likidite adımlarının devam eden etkilerini izleyeceğini belirtti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.

Kaynak: Reuters

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28 Şub 2024 - 10:52 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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