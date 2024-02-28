Anlaşma tamam! İzmitli İbrahim Üzülmez Süper Lig’e geri döndü

4 YIL ARADAN SONRA

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran İzmitli teknik direktör İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e geri döndü. 49 yaşındaki teknik adam ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor’un yeni çalıştırıcısı oldu. Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi ilk çalışmasını dün yaptı. Üzülmez’in yardımcılığını yine İzmitli Ümit Şahin yapacak. Bilindiği gibi Arslanbey doğumlu İbrahim Üzülmez en son geçen sezon 1.Lig ekibi Eyüpspor’u çalıştırmış, en son Süper Lig’de 4 yıl önce Ankaragücü’nde görev yapmıştı. Kariyerinde Çaykur Rizespor ve G.Birliği ile 1.Lig şampiyonluğu bulunan İbrahim Üzülmez’in adı sezon başında Kocaelispor ile de anılmıştı.

YİNE BİRLİKTE- İbrahim Üzülmez’ın Pendikspor’daki teknik ekibinde Ümit Şahin yardımcı antrenör olarak görev yapacak. İkili yine birlikte olacak.

Kaynak: Spor servisi