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28 Şub 2024 - 11:03- Spor G:

Anlaşma tamam! İzmitli İbrahim Üzülmez Süper Lig’e geri döndü

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İzmitli teknik adam İbrahim Üzülmez, 4 yıl sonra Süper Lig’e geri döndü. 49 yaşındaki teknik adam Pendikspor’un başına geçti. Üzülmez’in yardımcılığını yine İzmitli Ümit Şahin yapacak.

Anlaşma tamam! İzmitli İbrahim Üzülmez Süper Lig’e geri döndü mask
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4 YIL ARADAN SONRA

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran İzmitli teknik direktör İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e geri döndü. 49 yaşındaki teknik adam ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor’un yeni çalıştırıcısı oldu. Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi ilk çalışmasını dün yaptı. Üzülmez’in yardımcılığını yine İzmitli Ümit Şahin yapacak. Bilindiği gibi Arslanbey doğumlu İbrahim Üzülmez en son geçen sezon 1.Lig ekibi Eyüpspor’u çalıştırmış, en son Süper Lig’de 4 yıl önce Ankaragücü’nde görev yapmıştı. Kariyerinde Çaykur Rizespor ve G.Birliği ile 1.Lig şampiyonluğu bulunan İbrahim Üzülmez’in adı sezon başında Kocaelispor ile de anılmıştı.

Anlaşma tamam! İzmitli İbrahim Üzülmez Süper Lig’e geri döndü

YİNE BİRLİKTE- İbrahim Üzülmez’ın Pendikspor’daki teknik ekibinde Ümit Şahin yardımcı antrenör olarak görev yapacak. İkili yine birlikte olacak.

Kaynak: Spor servisi

# yeni, kocaelispor, İstanbul

28 Şub 2024 - 11:03 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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