20 yaşındaki Nazar kayıplara karıştı! Müge Anlı çağrıda bulundu

Gölcük’te ailesi ile birlikte yaşayan Nazar Duran kayıplara karıştı. Daha önce 6 aylık bir evlilik süreci yaşayan, sonrasında ise boşanarak ablasının yanına Gölcük’e yerleşen Nazar Duran’ın ortadan kaybolması sonrası, ablası Bahar Duran Müge Anlı ile ‘Tatlı Sert’ programına başvurarak kayıp kardeşini aramaya başladı.

KARDEŞİNİN ALIKONULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Abla Bahar Duran’ın iddialarına göre, Nazar Duran 25 yaşındaki O.T. ile arkadaş oldu. Bahar Duran, O.T.’nin kardeşine ve kendisine sürekli farklı yalanlar söylediğini belirtirken, kardeşi Nazar’ın O.T’den ayrıldığını söyledikten sonra ikisinin birden ortadan kaybolduğunu belirtti. Kardeşinin alıkonulduğunu iddia eden Bahar Duran, “Kardeşimin kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Giderken yanına telefonun şarj aletini bile almamış.” dedi.

MÜGE ANLI ÇAĞRIDA BULUNDU

Programın yapımcısı Müge Anlı, Nazar Duran’ı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi