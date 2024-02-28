Söğüt, Kaşkaldere projesini inceledi

İNCELEDİ, BİLGİ ALDI

Körfez’de trafiğe neşter vuracak önemli projelerden biri olan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te çalışmaları yakından takip ediyor. Son olarak proje alanını ziyaret eden Başkan Söğüt, görevli ekiplerden çeşitli bilgiler de aldı.

KAŞKALDERE KAVŞAĞI’NDA İLAVE KÖPRÜYE KİRİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları kapsamında Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünden devam eden güney yan yolun (İstiklal Caddesi), D-100 üzerindeki Kiraz kavşağa direk ulaşımı için imal edilen yeni yolda köprü kiriş montajları yapıldı. 20 adet kirişin monte edildiği köprü ile güney yan yolla Kiraz kavşağa (Cahit Zarifoğlu Caddesi) ve İstanbul istikametine kesintisiz ulaşım sağlanacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılan iki açıklıklı 40 metre uzunluk 8,5 metre genişliğe sahip ilave köprüyle İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak.

FORE KAZIK VE ZEMİN SAĞLAMLAŞTIRMA

Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun araç akışının olduğu bölgede, trafiği hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlanacak. Çalışmalar kapsamında 396 adet fore kazık toplamda 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zemini sağlamlaştırmak için 1.530 adet DSM toplamda 20 bin metre derinliğe uygulandı. Uygulanan zemin iyileştirilmesi ve sağlamlaştırması kapsamında 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturuldu.

DÖNEL KAVŞAK, YENİ MENFEZ VE DUBLE YOL

Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek 326 metrelik yeni bir menfez inşa edildi. İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokak’tan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak.

Kaynak: BÜLTEN