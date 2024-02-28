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Söğüt, Kaşkaldere projesini inceledi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile yapılan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Söğüt, Kaşkaldere projesini inceledi mask
Söğüt, Kaşkaldere projesini inceledi
Söğüt, Kaşkaldere projesini inceledi
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İNCELEDİ, BİLGİ ALDI

Körfez’de trafiğe neşter vuracak önemli projelerden biri olan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te çalışmaları yakından takip ediyor. Son olarak proje alanını ziyaret eden Başkan Söğüt, görevli ekiplerden çeşitli bilgiler de aldı.

Söğüt, Kaşkaldere projesini inceledi

KAŞKALDERE KAVŞAĞI’NDA İLAVE KÖPRÜYE KİRİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları kapsamında Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünden devam eden güney yan yolun (İstiklal Caddesi), D-100 üzerindeki Kiraz kavşağa direk ulaşımı için imal edilen yeni yolda köprü kiriş montajları yapıldı. 20 adet kirişin monte edildiği köprü ile güney yan yolla Kiraz kavşağa (Cahit Zarifoğlu Caddesi) ve İstanbul istikametine kesintisiz ulaşım sağlanacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılan iki açıklıklı 40 metre uzunluk 8,5 metre genişliğe sahip ilave köprüyle İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak.

FORE KAZIK VE ZEMİN SAĞLAMLAŞTIRMA

Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun araç akışının olduğu bölgede, trafiği hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlanacak. Çalışmalar kapsamında 396 adet fore kazık toplamda 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zemini sağlamlaştırmak için 1.530 adet DSM toplamda 20 bin metre derinliğe uygulandı. Uygulanan zemin iyileştirilmesi ve sağlamlaştırması kapsamında 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturuldu.

DÖNEL KAVŞAK, YENİ MENFEZ VE DUBLE YOL

Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek 326 metrelik yeni bir menfez inşa edildi. İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokak’tan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak.

Kaynak: BÜLTEN

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28 Şub 2024 - 11:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kaan - Otoban altı menfezin genişletilmeside keşke eklenseydi projeye. 2x2 duble cadde yapılıyor ama otoban altı Elveda caddesi gidiş geliş 2 şerit kaldı. Trafik orada yine şişe ağzı gibi daralıp sıkışacak. Elveda caddesinin genişletilmeside hemen yapılmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 12:28

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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