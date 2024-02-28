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Bıyık: ‘Darıcalı gençlerin her alanda önünü açmak istiyoruz’

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Gençleri her zaman yol arkadaşı olarak gördüklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalı gençlerin her alanda önünü açmak için çalıştıklarını söyledi.

Bıyık: ‘Darıcalı gençlerin her alanda önünü açmak istiyoruz’ mask
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Seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden ve ilçeyi karış karış gezen Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, her fırsatta gençlerle sohbet toplantılarında bir araya geliyor. Gençleri önemseyen ve gençlere değer veren Başkan Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi’nde gençlik buluşmasına katıldı. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aslan’ın da katıldığı sohbet toplantısında gençlerin taleplerini ve fikirlerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, gençleri her zaman önemsediklerini söyledi.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ HER ALANDA AÇMAK İSTİYORUZ

Darıcalı gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar gençlere hep inandık, güvendik. Gençleri yol arkadaşımız olarak gördük. Yarınlarımızı gençlere emanet edeceğiz. Bu nedenle geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için imkanlarımızı seferber ettik. Gençlerin her alanda önünü açmak istiyoruz. Bu nedenle eğitimden spora her alanda gençlerimizin elinden tutup, en büyük destekçileri olduk” diye konuştu.

PROJELERİMİZİN MERKEZİNDE GENÇLER OLACAK

Darıca’da gençlere yönelik projelerin örnek olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizim gençlerle aramızdaki ilişki yapmacık, değil gerçek ve samimi bir ilişki. Lafta değil icraatta da bunu her zaman gösterdik. Gençlere yönelik projelerimiz ile iki ödül aldık. Bu projeleri ödül almak için yapmıyoruz. Sizleri gerçekten seviyor ve önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde yine gençler projelerimizin merkezinde olacak. Darıcalı gençlerin hangi alanda ilgileri varsa, neyi öğrenmek ve yapmak istiyorlarsa o alanda ellerinden tutmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, programda gençlerin sorularını da tek tek yanıtlarken gençler de her zaman kendilerinin yanında olan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

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28 Şub 2024 - 11:25 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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