Körfez’de yeşil alanlara kış bakımı

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler; ilçe genelinde zaman içerisinde yıpranan parkları tespit ederek yeniliyor, yenileme çalışmalarının yanı sıra detaylı temizlik işlemlerini de sürdürüyor. Bunun yanı sıra kullanılan yeşil alanlar ve boş arazilerde ise budama ve yabani ot temizliği yapılıyor.
KÖRFEZ’İN PARKLARI TERTEMİZ
Ekipler; çalışmalar kapsamında, bozulan ve zarar gören parklarda çevre düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel olarak dikilen bitkilerin ise bakımları titizlikle yürütülüyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.