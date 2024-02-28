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İzmit’in kırsalına üstyapıda dur durak yok

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Büyükşehir tarafından İzmit’in kırsal mahallerinde farklı noktalarda yollar ve kaldırımlarda konfor, araç ve yayalar içinse güvenlik sağlanıyor

İzmit’in kırsalına üstyapıda dur durak yok mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’in kırsal mahallerinde üstyapı çalışmaları dur durak demeden devam ediyor. Üstyapı çalışmaları İzmit’in kırsal mahallerinde aynı anda birçok farklı noktada sürdürülüyor. Üstyapı imalatlarının tamamlandığı ve devam ettiği kırsal mahallelerin yolları ve kaldırımlarında konfor, araç ve yayalar içinse güvenlik sağlanıyor. İzmit Hacıoğlu–Paşasuyu köyleri arası ulaşımın sağlandığı yolda zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bağlıca Mahallesi Ortaköy mevkiinde asfaltlama çalışması yapıldı. Eseler Mahallesi’nde parke-bordür yapım çalışmaları devam ediyor. Zemin asfalt altı plent miksa temel serimi yapılan Bulduk Mahallesinde önümüzdeki günlerde asfalt serimine geçilecek. Çubuklubala Mahallesinde yol kenarına taş duvar imalat çalışmaları sürdürülürken Biberoğlu Mahallesinde deformasyonların olduğu beton yolda tamirat çalışması yapıldı.

 

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, araç
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28 Şub 2024 - 11:28 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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