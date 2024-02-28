İstiklal Gecesiyle Akif’i anıyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze ve İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 103. yıl dönümünü İstiklal Gecesi Programıyla anıyor. İstiklal Gecesi Programı, 4 Mart 2024 Pazartesi saat 19.00’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Düzenlenen İstiklal Gecesi Programında “Akif’in Rüyası” tiyatro oyunuyla değerli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın yazımı sürecinde yaşadıkları sahnelenecek. Program akışında Akif’e Mektup, Akif’in Rüyası, İstikbal şiiri okunacak ve İstiklal Korosu yer alACAK.

2 ÖĞRETMEN, 14 ÖĞRENCİ SAHNELEYECEK

Beyaz Kalpler öğrencileri İstiklal Gecesi anma programında sahne alacağı Akif’in Rüyası Tiyatro Oyunuyla milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşadıklarını anlatıyor. Emir Toksoy’un kalemi aldığı Akif’in Rüyası oyununu Beyaz Kalpler öğretmeni Hüseyin Yıldız ile 14 öğrencisi sahneleyecek. Yıldız, “Biz İstiklal Marşı’mızda yazım aşamalarının içsel hezeyanlarının şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatına yansıdığını görüyoruz. Bu sebeple öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte şairimize duyduğumuz ahde vefa duygumuzla yola çıktık. Vermek istediğimiz mesaj İstiklal Marşının hangi nedenlerden dolayı yazılmak zorunda kaldığı ve mısralarında taşıdığı anlamları toplumumuza iletişimin en değerli araçlarından olan tiyatro sanatı ile aktarmak istedik” dedi.

Kaynak: BÜLTEN