Yufka aldı, yüzde 0 KDV'li tekel fişi kesildi

Dilovası’nda Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan Hanibaba Peynircilik isimli bir firmadan 2 paket yufka satın alan vatandaş, fişi kontrol ettiğinde gıda yerine yüzde 0 KDV oranı olan tekel için fiş kesildiğini gördü. ‘Gıda Ajansı’ sosyal medya hesabından firmanın kestiği fişi paylaşarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı etiketleyerek, yaşanan durumu iletti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Volkan - Yanlislik olmus olabilir ama komple sistem yanlis zenginden vergi almazlar dahada zengine tesvik verirler sen ben gibi maasli calisanada maas daha yatmadan vergi alinir mal alirsin yine vergi alinir hukumetin gucu kime yeterse ondan vergi alir
Eşmeli̇ - Sahtekarlıkta üzerimize yok valla..
Mustafa İşkodra - ülkede veren yok ki. herkes kaçırma derdinde. veri yükü tamamen bordrolu çalışan üzerinde.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.