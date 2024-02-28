Aygün ve Şirin, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni birlikte açtılar

İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) yeni hizmet binasına taşındı. Yeni hizmet binasının açılışına; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Züleyha Uslu, meclis üyeleri, EYDEM öğretmenleri, kursiyerler ve öğrencilerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

SÖZ VERDİK, YAPTIK

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Bu merkezin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ailelerimiz burada, kardeşlerimiz burada. Bu merkezimizi daha güzel şartlarda hizmet versin diye yeni yerine taşıdık. İnşallah burada çocuklarımız çok daha iyi şartlarda eğitim görecek” dedi. Aygün, “2019 yılında halkımıza 41 proje yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzün üstüne çıkarak ilçemize 59 proje kazandırdık. 17 tane daha projemizin projelendirmesi ve yeri hazır” diyerek sözlerini noktaladı.

HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKSINIZ

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de konuşmasında EYDEM’de yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaparak “Yeni binamızın hayırlı, mübarek olmasını diliyorum. Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Biz de inşallah başkanımızın yükselttiği çıtayı hiç düşürmeden daha da iyisini yaparak sizlerle birlikte olacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN