İYİ Parti Körfez’de başkan belli oldu

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir, meclis üyesi adayı olurken, yerel seçimlere kadar partinin ilçe başkanlığı görevini Birol Yılmaz üstlenecek. Konuya ilişkin bir açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “İYİ Parti Körfez İlçe Başkanımız Mehmet Candemir’in Belediye Meclis Üyesi adaylığına başvurmasından dolayı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel seçimlerine kadar Birol Yılmaz, Körfez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Parti’mize ve Körfez’imize hayırlı olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi