Çetinkaya: Atacağımız her adım daha güzel bir Karamürsel için

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Çetinkaya ilk olarak Karamürsel Devlet Hastanesi’ni ve ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti, hem sağlık çalışanlarıyla hem de vatandaşlarla sohbet etti. Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Canveren ve ekibi ile de görüşen Çetinkaya, hastaneyle ilgili bilgi aldı.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Hastanede tedavi olan vatandaşları da ziyaret eden Çetinkaya, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çocuklara oyuncak hediye etti. Hastane ziyaretinin ardından Aile Sağlığı Merkezi ve 2 No’lu Sağlık Ocağını ziyaret eden Çetinkaya ziyaretleri sırasında hastalara acil şifalar diledi. Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya daha sonra Küçük Sanayi’ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

SANAYİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Ziyaret sırasında Sanayi esnafı ile sohbet eden, onların talep ve istekleri hakkında bilgi alan Mesut Çetinkaya, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Küçük Sanayi Esnafı, Mesut Çetinkaya ve ekibine ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, başarılar diledi.