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28 Şub 2024 - 11:47- Gündem G:

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla

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Kocaeli Ticaret Odası Şubat ayı meclisinde konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Tahakkuk eden vergilerin tahsilinde yüzde 94 ile Kocaeli ilk sırada yer almaktadır. Kocaeli’de 485 milyar 300 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. Bu rakam 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazladır” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla mask
KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla
KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla
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ŞUBAT AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Şubat ayı meclisi gerçekleşti. Dört gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, KOTO Başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut aylık faaliyet raporu ve yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla

MERKEZ BANKASI PİYASALARA GÜVEN VERİYOR

KOTO Başkanı Bulut mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişikliğe rağmen yeni yapılanma hızla gerçekleşti ve piyasalara güven veren para politikası kurulu, Şubat toplantısında politika faizini yüzde 45 düzeyinde sabit tutarken faiz artış döngüsünün tamamlandığını, yılsonu enflasyon tahminlerini koruduğunu, enflasyon oranını düşürmek için para politikası duruşunun devam edeceğini açıkladı. Merkez Bankası yönetimi, görev alanına hakim görünümüyle piyasalara güven vermektedir.

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla

OCAK AYINDA İHRACATTA İKİNCİ SIRADAYIZ

Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların üretim yerleri esas alınarak hesaplanan ihracat istatistiklerinin Ocak verilerine baktığımızda;  İstanbul 4 milyar 330 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer almaktadır. Kocaeli, 2 milyar 504 milyon dolar ile ikinci sırada yer almaktadır.

Kocaeli, 2023 yılında gerçekleştirdiği 118,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile AB üye ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakarak dış ticarette 40. sırada yer almıştır. Birazdan faaliyetlerimizde değineceğim eğitim, bilgilendirme ve proje çalışmalarımız ile özellikle mikro ve orta ölçekli KOBİ’lerimizi dış ticaret ekosistemine dahil etmeye çalışıyoruz.

4A SİGORTA KAPSAMINDA 664 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

İşsizlik, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 puan ve bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir. Aralık itibariyle toplam istihdam sayısı 32 milyon 56 bin kişi olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmiştir. İlimizde 4a sigorta kapsamında 664 bin 656 kişi çalışmaktadır. Bu rakamda 450 bin 365 kişi erkek, 214 bin 291 kişidir.

KOCAELİ DEVLETE EN FAZLA GELİR SAĞLAYAN İLDİR

2023 yılında Kocaeli, İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 10,78’ini karşılayan ikinci il olmuştur. Tahakkuk eden vergilerin tahsilinde yüzde 94 ile Kocaeli ilk sırada yer almaktadır. Kocaeli’de 485 milyar 300 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazladır. Kocaeli’nin 2023 yılında kişi başına ödediği vergi geliri 230 bin 776 TL’dir. Türkiye ortalaması ise 52 bin 720 TL’dir. Özetle Kocaeli, devlete en fazla gelir sağlayan ildir.” 

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla
KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli’de tahsil edilen vergi 69 ilin vergi gelirinden fazla

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28 Şub 2024 - 11:47 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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