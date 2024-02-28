KOTO Meclis Üyesi Eray Bodur: Kartepe’de ruhsatsız bungalov yok

ŞUBAT MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ
Kocaeli Ticaret Odası Şubat ayı meclisi gerçekleşti. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, KOTO Başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. KOTO Konaklama ve Restorantlar Komitesi Meclis Üyesi Eray Bodur mecliste söz alarak Kartepe konusunda son dönemde kamuoyunda konuşulan konular hakkında açıklamalarda bulundu.
KARTEPE İÇİN HAKSIZ İTHAMLAR ORTAYA ATILDI
KOTO Konaklama ve Restorantlar Komitesi Meclis Üyesi Eray Bodur, son dönemde Kocaeli’nin turizm bölgesi olan Kartepe hakkında kamuoyunda çıkan olumsuz haberler ile ilgili şunları söyledi: “ Ocak ayı içerisinde kış turizmimizde güzel hizmetler sağlayan Kartepe bölgemizde sömestr tatilinin yoğunluğu ile bazı aksaklıklar, istenmeyen olaylar gerçekleşmişti. Bizler göreve gelirken Kartepe bölgemizde bir çalışma yürüttük. Yaşanan bazı olumsuzluklardan kaynaklı kamuoyunda bazı haksız ithamlar söz konusu oldu. Bu konuyu 20. Meslek komitesi olarak asla kabul etmiyoruz.
KARTEPE BÖLGEMİZDE RUHSATSIZ BUNGALOV YOK
O bölgedeki işletmecilerimiz belirli turizm standartlarını taşıyor. Ne yazık ki komşu sınırımızdaki bazı vahşice konaklamaya yönelik bungalov tarzı hızlı büyüme tamamıyla bölgedeki bazı karışıklıklara da söz konusu olabiliyor. Ama Kartepe ve özellikle Derbent, Maşukiye bölgesinde ki işletmecilerimiz gerekli şekilde kentimizi temsil edebilecek standarda sahiptir. Fakat kamuoyunda özellikle ulusal anlamda bölgemizi yıpratılması noktasındaki şeyi reddediyoruz. Bu anlamda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz Kartepe bölgemizde ruhsatsız bungalov bulunmuyor.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tahi̇rb - Ruhsat olsa ne değişir ki? Ruhsatlı randevu evleri. Sen buna razıysan diyecek söz yok.
Esr - HANGİLERİNİN RUHSATSIZ OLDUĞUNU BEN SÖYLİYİM İSTERSEN
Kaçmaz... - Ammada boyundan büyük laf etmis ya adam bagina bahcesine devletin orman arazisine kafasina yatan heryere bungolov yapiyor nasil ruhsat alacakmis acabada ruhsatsiz yokmusmusmus....
Doğayı Yok Ediyor. - inşaat izni olmayan alanlara (tarım, göl havzası vs) imar yasasından kaçmak amaçlı yapılan bungalovlar nedeniyle sapanca doğası katlediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.