Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan Abdülaziz Aslankaya, kısa sürede büyük değişim gösterdi. Abdülaziz’in artık kendi başına markete gidip alışveriş yapabildiğini söyleyen annesi, "Artık Abdülaziz ile hatıra biriktirebiliyoruz" dedi.

Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor mask
Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor
Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencilerinden Abdülaziz Aslankaya; müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, değerler eğitimi, akademik dersler, bahçecilik, bireysel eğitim, mutfak atölyesi ve bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim aldı. Her geçen gün kişisel gelişimine katkıda bulunan eğitimlerle Aslankaya, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Abdülaziz, aldığı eğitimler sayesinde artık kendi başına alışveriş yapabilir hale geldi. Bu gelişimi ailesi ve öğretmenleri tarafından da sevinçle karşılandı.

Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor

"SOSYAL HAYATINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI"
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin matematik öğretmeni Büşra Şekeroğlu, Abdülaziz’in gelişim gösterdiği alanlardaki başarılarını anlattı. Şekeroğlu, "Abdülaziz buraya başladığında var olan becerilerini sergilemekte güçlük çekiyordu. Atölyelerde aldığı eğitimler, kazandığı deneyimler, akademik ve sosyal becerileriyle sosyal hayatına büyük katkı sağladı. Eğitimlerle kendisini bilişsel yönde geliştirip, çok iyi bir ilerleme kaydetti. Matematik atölyesinde aldığı eğitimlerle de sayısal zekasının gelişmesine katkıda bulunup bunu sosyal hayatına adapte etmeyi başardı" dedi.

Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor

"ABDÜLAZİZ BANA MEVLA'DAN BİR EMANET"
Aslankaya’nın gelişimine destek veren ve onu yakından takip eden babası İsmail Aslankaya, "Abdülaziz’in Büyükşehir Belediyesinden aldığı eğitimlerle gelişme göstermesinden çok mutluyuz. Çevremizde dostlarımızın da dikkatini çeken Abdülaziz’in davranışlarındaki olumlu gelişmeler bize gurur veriyor. Oğlumun eğitimiyle ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Abdülaziz bana Mevla’dan bir emanet. Topluma kazandırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya bekliyorum ve bu konuda duyarlı olanlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işle alakalı ilgisini alakasını gördüğüm önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşine, Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve eşine binlerce kez teşekkür edebilirim" diye konuştu.

Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor

"ARTIK ABDÜLAZİZ İLE HATIRA BİRİKTİRİYORUZ"
Anne Aslankaya ise "Artık Abdülaziz ile hatıra biriktirebiliyoruz. Gün içinde yaşadığı deneyimleri bize anlatıyor böylece ailece hatıra biriktiriyoruz. Okuldan gelince arkadaşlarıyla yaşadıkları olayları sohbetleri bizimle paylaşıyor ve markete gidebiliyor, alışverişini yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor

# Kocaeli, HER, Büyükşehir, VAR, sosyal, recep tayyip erdoğan, tahir büyükakın

28 Şub 2024 - 12:09 İHA Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.314.252 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

‘İnsanlık Nerede?’ izleyiciyle buluştu mask
‘İnsanlık Nerede?’ izleyiciyle buluştu
Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor mask
Abdülaziz artık hatıralar biriktiriyor
Ünlü oyuncuya uzaklaştırma şoku! Yanına yaklaşamayacak mask
Ünlü oyuncuya uzaklaştırma şoku! Yanına yaklaşamayacak
Şehir Hastanesi’nde bacağı kesilmeden kemik kanserinden kurtarıldı mask
Şehir Hastanesi’nde bacağı kesilmeden kemik kanserinden kurtarıldı
Şehir Hastanesi’nde Kocaeli Anestezi Günleri mask
Şehir Hastanesi’nde Kocaeli Anestezi Günleri
Dünya Kromozom Kardeşliği’nde yaş günü mask
Dünya Kromozom Kardeşliği’nde yaş günü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL