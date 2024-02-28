İşe giderken hayatını kaybetti

Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde oturan Ufuk Şahin, 10 yıldır Tuzla’da bir firmada çalışıyordu. Tuzla’da işe gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ufuk Şahin, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Ufuk Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bekar olan Ufuk Şahin’in cenazesi bugün Körfez Esentepe Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verilecek. Binali Aslan