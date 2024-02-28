Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu

Kızlarımız Edirne’de şampiyon oldu

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki şampiyonada Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’dan katılan 7 takım mücadele etti. TBF U16 Kızlar Marmara Bölgesi kırmızı grup maçları A ve B olarak iki grupta yapılırken A grubunda Mevlüt Salla’nın başkanlığını, Çağdaş Genç’in antrenörlüğünü yaptığı ilimizin temsilcisi Kocaeli Basket Spor Kulübü U16 Kız Takımı grubundaki bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kocaeli Basket SK Takımı; Kırklareli Babaeskispor’u 85-16, Balıkesir Havran Belediyespor’u 73-33 ve Yalova VİP’i 66-44 yenerek grup şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Kocaeli Basket SK Kız Takımı 25-29 Mart tarihlerinde iki grup halinde Aydın ve Konya’da yapılacak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erkekler ilimizde şampiyonluğu vermedi

Kocaeli Basket U16 Erkek Takımı da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Marmara Bölgesi Kırmızı Grup Şampiyona maçlarında grubundaki zorlu rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Şampiyonaya; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilimizden iki olmak üzere toplam 7 takım katıldı.

Grubunda Tekirdağ İÇ Vakfı TREDAŞ’ı 65-45, Edirne Fatih Sultan Mehmet O.O.’u 65-40 ve Kırklareli Lüleburgaz Akım Koleji’ni 59-44 yendi. Zafer Yıldız ve Uğur Ziya Çelik antrenörlüğündeki Kocaeli Basket SK U16 erkek takımı Eskişehir veya Samsun’da yapılacak Anadolu Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

Sporcularımız ilimiz basketboluna haklı gurur yaşatıyorlar

Kocaeli Basket Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Salla kız ve erkek U16 takımlarının Marmara bölge şampiyonluklarıyla ilgili olarak, “Kız ve erkek takımlarımız Marmara Bölgesi kırmızı grubunda başarıyla mücadele ettiler. Kızlarımız Edirne’de erkek sporcularımız ise ilimizde gruplarında şampiyon olarak bizlere ve ilimiz basketbol camiasına haklı bir gurur yaşattılar. Kızlarımız yaptıkları maçlarda dostluk ve kardeşlik ruhu ile rakipleri karşısına çıktılar. Aldıkları sonuçlarla da Anadolu Şampiyonasına gitmeyi elde ettiler. Erkek takımımız ise kendi şehrimizde kendi seyircimiz önünde grup maçlarını yaptılar. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda onlar da şampiyon olarak Anadolu Şampiyonasına gitme vizesini aldılar. Genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar ilimizin basketboldaki başarısını ve yerini gösteriyor.

Milli Takım Alt Yapı U14 aday kadrosuna bir sporcumuz seçildi

Kocaeli olarak basketbol potansiyeli ve sporcusu olan bir konumdayız. Gerek bizim kulübümüzden gerek diğer kulüplerimizden çok başarılı ve gelecek vaad eden sporcular çıkartıyoruz. Kulübümüzden yetişen çok sayıda bay ve bayan basketbol profesyonel lig takımlarında forma giyiyorlar. Gelecek dönemlerde de sporcularımızı üst liglerde profesyonel olarak oynarken göreceğimize inanıyoruz. Hatta milli takımımıza bile sporcu verecek konumda olacağız. En son Milli Takım Alt Yapı U14 Takımı aday kadrosuna kampına Duru Ayşe Uçar adlı sporcumuzu gönderdik. Gittiğimiz her şehirde ve karşılaştığımız takımlardan Kocaeli ve Kocaeli Basket SK adını duyduklarını ve bizlerle tanışıp kardeş kulüp olmak, işbirlikleri yapmak, bizlerle ve sporcularımızla tanışmak isteyen kulüp yönetici, antrenör ve sporcularla karşılaşıyoruz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Sporun özündeki dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığı bizler yaşayarak görüyoruz. Sporcularımızın bir çok şehirden ve kulüpten çok sayıda arkadaşları oluyor. Kulüp olarak her yaş grubundan kız ve erkek basketbol takımlarımız parkede mücadele veriyorlar.” dedi.

Kaynak: Spor servisi