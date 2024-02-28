Kandıra’da güç birliği

KANDIRA İÇİN HEP BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra’da dolu dolu programlara katıldı. Kandıralıların yoğun ilgi ve desteğiyle gün boyu ilçede ziyaretlerini sürdüren Büyükakın’a, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Alper Tokgöz ve teşkilat mensupları eşlik etti.

KANDIRA’MIZ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Kandıra’da gerçek belediyecilik anlayışıyla eser ve hizmet üretmeyi sürdürmek istediklerini belirten Başkan Büyükakın, “Kandıra’mıza son beş yılda tarımdan ulaşıma, spordan sağlığa, altyapıdan üstyapıya her alanda 2 milyar 200 milyon TL hizmet ürettik. Adnan Turan kardeşimizle başlattığımız bu vizyonu Allah’ın izni, Kandıralı hemşerilerimizin desteği ile Erol Ölmez’le birlikte yeni dönemde güçlendirerek devam ettireceğiz. Bizim her daim yanımızda olan, davamıza güç veren hemşerilerimizin bu kutlu yürüyüşte yine yanımızda olacağına inanıyorum” dedi.