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Büyükgöz: Güzide Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına Hazırlayacağız

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Mahalli idareler seçimlerine yönelik saha ziyaretlerine ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’miz, hepimizin ortak paydası. Güzide Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak nice eser ve projeyi siz kıymetli hemşerilerimizin desteğiyle hayata geçireceğiz inşallah” dedi

Büyükgöz: Güzide Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına Hazırlayacağız mask
Büyükgöz: Güzide Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına Hazırlayacağız
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Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, saha çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Mahalli idareler seçimlerine yönelik saha ziyaretlerine ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geliyor. Seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve dernekleri de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz Gebze’de bulunan Artvinliler Derneği, Erzurum Oltulular Derneği, Balkan Türkleri Derneği’ne misafir oldu.

GEBZE TÜRKİYE’NİN BİR MOZAİĞİ

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, skm ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte dernek yöneticilerini ve üyelerini dernek binalarında ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Ülkemizin bir anlamda kültürel mozaiği olan Gebze’mizi var eden her bir değer her bir hemşerimiz bizim için çok değerli. Doyduğumuz, ailelerimizle ve sevdiklerimiz hayatımızı geçirdiğimiz Gebze’miz, hepimizin ortak paydası.

YÜZYILA BİRLİKTE HAZIRLAYACAĞIZ

Ne mutlu bize ki Gebze gibi güzide ve özel ilçede yaşıyoruz. Güzide Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak nice eser ve projeyi siz kıymetli hemşerilerimizin desteğiyle hayata geçireceğiz inşallah. Bu güzel konuk severliğinizden ötürü bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Adayı Büyükgöz’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren hemşeri derneklerinin yöneticileri de kendisine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: BÜLTEN

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28 Şub 2024 - 13:17 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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