Çiftçi, Şekerpınar esnafıyla bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin her mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlçedeki esnaflarla sık sık bir araya gelen Başkan Çiftçi, son olarak Şekerpınar Mahallesi’ndeki esnaflarla bir buluşma gerçekleştirdi. Şekerpınar Köy İçi Sosyal Tesis’te gerçekleşen kahvaltı programına Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Çayırova İlçe Başkanvekili Salih Ayık ve meclis üyesi adayları da katılım gösterdi. Programda ilk olarak selamlama konuşmaları gerçekleştirilirken, akabinde de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetleri içeren bir sinevizyon gösterimi de yapıldı.

YOL HARİTASINI ANLATTI

Hizmet sunumunun ardından esnaflara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı geleceğe hazırlamak için gayret ettiklerini ve bu minvalde çalışmalar gerçekleştirerek yarınların Çayırova’sı için çalıştıklarını aktardı. Çayırova’da 3 başlıkla yol haritalarını çizdiklerini belirten Başkan Çiftçi, ilk olarak ilçede ihtiyaç duyulan hizmetleri tamamladıklarını, ikinci olarak da yarınların Çayırova’sında oluşabilecek sorunları ortadan kaldırma adına çalışmalar yaptıklarını ve üçüncü olarak da neslin ihyasına yönelik Çayırova’da çocuklar ve gençler için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Program sonunda esnaflardan gelen soruları da yanıtlayan Bünyamin Çiftçi, kendilerini yalnız bırakmayan tüm Şekerpınar esnafına teşekkürlerini iletti. Toplantı, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN