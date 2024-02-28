Tutuş, “İzmit’in her noktasına ayrım yapmadan hizmet götüreceğiz”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tutuş son olarak İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve partililer ile birlikte Yahya Kaptan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.

PROJELERİMİZLE BİRLİKTE HAZIRIZ

“İzmit bizim aşkımız” diyen Tutuş, “İzmit, AK Parti belediyeciliğini iyi biliyor. Hizmet ve eser üzerine kurulu bir belediyecilik anlayışından; bahane üreten, hizmet üretmeyen bir 5 yıllık yönetim gördü. Biz tekrar İzmit’i hizmetlerle buluşturmak için kadrolarımız ve projelerimiz ile hazırız” dedi. Tutuş vatandaşların taleplerini de dinledi, çözüm önerilerini aktardı.