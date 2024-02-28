Avcıköy’den Mesut Çetinkaya’ya destek

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Avcıköy Derneğini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette Mesut Çetinkaya büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.
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“Bu akşam bizleri sevgi ve muhabbetle karşıladınız, mutlu ettiniz” diyen Çetinkaya, “Sizlere ilginiz, gönülden ve samimi desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi. Avcıköy Derneği Başkanı Erdoğan Gülçağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.