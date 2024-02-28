Avcıköy’den Mesut Çetinkaya’ya destek

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Avcıköy Derneğini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette Mesut Çetinkaya büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

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“Bu akşam bizleri sevgi ve muhabbetle karşıladınız, mutlu ettiniz” diyen Çetinkaya, “Sizlere ilginiz, gönülden ve samimi desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi. Avcıköy Derneği Başkanı Erdoğan Gülçağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.