Başkan Özlü: “Başiskele için kadın ve aile, kaledir”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı Kadın Kolları tarafından Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen mahalle buluşmasına katılım sağladı. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral’ın da hazır bulunduğu toplantıya bölge sakini kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan M. Yasin Özlü, Başiskele’de KALE Modeli ile kadına ve aileye yönelik hizmetlerle toplumun temel taşı aileleri daha güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşturduklarını vurguladı.

“BAŞİSKELE’NİN KALESİ, HEP GÜÇLÜ KALACAK”

Özlü, “Önümüzdeki dönem kadınlara, gençlere, çocuklara, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizin sayısı da çeşitliliği de artacak. En değerli kalemiz aileler daha da güçlenecek. Kadınların toplumdaki yeri ve önemini hepimiz biliyoruz. Bu doğrultuda iş hayatında, sosyal hayatta, toplumun her alanında kadınların daha güçlü ve söz sahibi olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Başiskele’nin kalesi, hep güçlü kalacak.” diye konuştu. Başkan Özlü, Yeşilkent Mahallesi’nde yapılan eserleri ve yeni dönemde yapılacak hizmet ve eserleri de tek tek anlattı. Konuşmasının ardından komşularının sorularını da büyük bir içtenlikle cevaplandıran AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, bölge sakinlerinin istek, talep ve önerileri de not aldı.

Kaynak: BÜLTEN