Ramazan’da sabaha kadar açık olacaklar

ENCÜMENDE KARAR ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde Ramazan ayında kahve, kafe, kıraathane gibi işletmelerin açık olması ile ilgili karar alındı. Her yıl alınan karar bu yıl da değişmedi ve işletmeler imsak vaktine kadar açık olacak. Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında yapılan Encümen toplantısında alınan 11 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında bir ay boyunca kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, play station salonu, ateri salonu ve lokantalar imsak vaktine kadar açık olacak.