Ramazan’da sabaha kadar açık olacaklar

ENCÜMENDE KARAR ALINDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde Ramazan ayında kahve, kafe, kıraathane gibi işletmelerin açık olması ile ilgili karar alındı. Her yıl alınan karar bu yıl da değişmedi ve işletmeler imsak vaktine kadar açık olacak. Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında yapılan Encümen toplantısında alınan 11 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında bir ay boyunca kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, play station salonu, ateri salonu ve lokantalar imsak vaktine kadar açık olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aminoasitto - Açık olsa ne olacak millete para mı var?
Halk - BAK BAKALIM HERYER DOLU MU DEGILMI
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.