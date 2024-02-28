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28 Şub 2024 - 13:40- Gündem G:

Tarihi geçen ürünler için marketlere ceza

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Büyükşehir Belediyesi Encümeni reyonlarında tarihi geçen ürünler bulunan Hakmar, A101 ve Şok marketlere 2’şer bin lira ceza kesti.

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Tarihi geçen ürünler için marketlere ceza
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3 MARKETE CEZA KESİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında Encümen toplantısı yapıldı. Encümende Hakmar, A101 ve Şok marketlerin reyonlarında bulunan tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, encümende bu marketlerle ilgili olarak karar alındı. 3 markete son kullanma tarihi geçen ürünler için 2’şer bin lira idari para cezası kesildi.

# Büyükşehir, Kocaeli, para

28 Şub 2024 - 13:40 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Volkan - Hukumet gdolu urunleri yasaklasin glikoz glikoz surubu bunlari yasaklasin aroma aroma vericileri yasaklasin koruyucu bunlari yasaklasin azicik vatandas icin birseyler yapsin depozitosuz urun yadaklansin tek kullanimlik plastik yasaklansin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 13:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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