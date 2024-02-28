Tarihi geçen ürünler için marketlere ceza

3 MARKETE CEZA KESİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında Encümen toplantısı yapıldı. Encümende Hakmar, A101 ve Şok marketlerin reyonlarında bulunan tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, encümende bu marketlerle ilgili olarak karar alındı. 3 markete son kullanma tarihi geçen ürünler için 2’şer bin lira idari para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Hukumet gdolu urunleri yasaklasin glikoz glikoz surubu bunlari yasaklasin aroma aroma vericileri yasaklasin koruyucu bunlari yasaklasin azicik vatandas icin birseyler yapsin depozitosuz urun yadaklansin tek kullanimlik plastik yasaklansin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.