Döktüğü hafriyatı kaldırmayan firmaya 5 milyon 192 bin lira ceza

3 KES UYARILDI, KALDIRMAYINCA CEZA KESİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında Encümen toplantısı yapıldı. Encümen’de, Gebze’de boş bir arsaya hafriyat döken firma ile ilgili karar alındı. Çalışkan Taşımacılık firması tarafından boş arsaya bırakılan hafriyatın 3 kez uyarılmasına rağmen kaldırılmamasına karşı idari para cezası uygulandı. Firmaya 5 milyon 192 bin lira ceza kesildi.