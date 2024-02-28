Döktüğü hafriyatı kaldırmayan firmaya 5 milyon 192 bin lira ceza

3 KES UYARILDI, KALDIRMAYINCA CEZA KESİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında Encümen toplantısı yapıldı. Encümen’de, Gebze’de boş bir arsaya hafriyat döken firma ile ilgili karar alındı. Çalışkan Taşımacılık firması tarafından boş arsaya bırakılan hafriyatın 3 kez uyarılmasına rağmen kaldırılmamasına karşı idari para cezası uygulandı. Firmaya 5 milyon 192 bin lira ceza kesildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.