Şehir Hastanesi taksi durak yeri ihalesine 2 kişi katıldı

SADECE 2 KİŞİ BAŞVURDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında Şehir Hastanesi taksi durağı için ihale yapıldı. 18 taksi durağı yeri için yapılan ihaleye sadece 2 kişi katıldı. Büyükşehir 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlığında yapılan ihalede muhammen bedel 356 bin lira olarak belirlendi. İhalede en yüksek teklif 360 bin 50 liraya çıkartılırken, son teklifini yanlış yazan Gürsel Toptaş ihale dışı kaldı.
YANLIŞ TEKLİF VERDİ
Şehir Hastanesi önünde 18 araçtan oluşan taksi durağında durak yeri için yapılan ihaleye Mete Uzunhasanoğlu ve Gürsel Toptaş katıldı. Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede zarflar açıldı ve çıkan teklifler okundu. 356 bin lira olan muhammen bedel karşılığında Mete Uzunhasanoğlu 356 bin 100, Gürsel Toptaş ise 360 bin 36 lira 36 kuruş teklif verdi. Kapalı zarf usulü ile istenen son tekliflerde ise Uzunhasanoğlu teklifini 360 bin 50 liraya yükseltirken, Toptaş ise yanlışlık yaptı ve teklifini 360 bin 50 kuruş olarak verdi. Bunun üzerine Toptaş ihale dışı kaldı. Duruma çok üzülen Toptaş’ın itirazlarına rağmen düzeltme yapılmadı. İhalede tek durak yerini Uzunhasanoğlu aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.