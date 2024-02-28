‘İnsanlık Nerede?’ izleyiciyle buluştu

Körfez Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayının son etkinliği olarak ‘İnsanlık Nerede?’ yetişkin tiyatro oyunu, Körfez halkının beğenisine sunuldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ nde oynan oyuna ilgi büyüktü. Başarılı bir performansla oynanan oyun, izleyicilerinden tam not aldı.
ÇOK BEĞENİLDİ
Yazarı Salih Yücel, Yönetmeni Berat Eren olan ’’İnsanlık Nerede?’’ tiyatro oyunu duygu dolu anlar yaşattı. İçerisinde ışık oyunu, gölge oyunu, müzikler ve konuşmalar barındıran oyunda insanlık tarihi anlatıldı. İnsanları, hayvanları ve tüm canlıların dünyaya gelişini ve amacını konu alan oyunda izleyiciye birçok duygu aktarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.