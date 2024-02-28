Büyükakın gençlerin coşkusuna ortak oldu: “Bir şarkısınız siz”

TURAN VE ÖLMEZ DE KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, gün boyu ziyaretlerde bulunduğu Kandıra’da, akşam da gençlerle bir araya geldi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Alper Tokgöz, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve teşkilat yöneticilerinin de yer aldığı buluşmada büyük bir coşkuyla karşılanan Büyükakın, telefonların ışığı eşliğinde “Bir şarkısın sen” şarkısıyla karşılandı. Büyüakın da gençlere, “Bir şarkısınız siz” diyerek karşılık verirken, yeni dönemle ilgili müjdeleri de sıraladı.

“EĞİTİM MARKAMIZ GÜÇLENECEK, ÖĞRENCİLER DESTEKLENECEK”

Büyükakın, “2019-2024 hizmet döneminde; her yaş ve herkes için en güncel eğitim teknolojileri ve en ileri içerik planlamasıyla eğitim programlarını ve seçeneklerini hayata geçirdik. Kocaeli'yi, insani değerlerle bilimsel bakış açısının gündelik hayat pratikleri içerisine yerleştirildiği ve uygun eğitim programlarına erişimin herkes için çok yüksek olduğu bir şehre dönüştürdük. Sürdürülebilir eğitim politikalarımızda devamlılık sağlayarak her yaşa uygun, yaşam boyu eğitim içerikleri ve programları hazırladık. Bilgi Evlerimiz, Robotik Kodlama Sınıflarımız, Özel Eğitim Sınıflarımız, Akademi Liselerimiz, Dijital Gençlik Akademimiz, Akademi Üniversitemiz, KO-MEK markalarımızla, şehirde yaşayan herkese eğitim imkânı, mekânı ve fırsatları sunduk. 2024-2029 hizmet döneminde Kocaeli’ye kazandırdığımız markalarımızı geliştireceğiz, yenileyeceğiz, büyüteceğiz. Bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânları bütün yaygın eğitim faaliyetlerimizde kullanacağız. Markalarımızı geliştirmek üzere yapay zekâyı aktif kullanacak, eğitim süreçlerimizin bir parçasına dönüştüreceğiz. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için Kocaeli’nde bulunan bütün öğrencilere online imkânlar sunacağız. Üniversite çağındaki öğrencilerimize eğitim destekleri sağlayacağız. Akademik başarıları ödüllendireceğiz.” dedi.

Kaynak: Bülten